Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение c другими странами

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Кабмин отметил, что исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят граждан России из-за рубежа на родину.

Напомним, в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами государств или одним крупным городом в странах. 146 рейсов - по одному с каждым государством. Как уточнили в Росавиации, россиян на родину из разных стран мира вернут чартерными рейсами.

Вчера, 25 марта, Владимир Путин сделал официальное обращение в связи с ситуацией с коронавирусом. Неделя 30 марта объявлена нерабочей.