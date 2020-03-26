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Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение c другими странами

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение c другими странами

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Кабмин отметил, что исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят граждан России из-за рубежа на родину. 

Напомним, в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами государств или одним крупным городом в странах. 146 рейсов - по одному с каждым государством. Как уточнили в Росавиации, россиян на родину из разных стран мира вернут чартерными рейсами. 

Вчера, 25 марта, Владимир Путин сделал официальное обращение  в связи с  ситуацией с коронавирусом.  Неделя 30 марта объявлена нерабочей.

ИЧ

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