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В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса
pexels.com/ru-ru

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами государств  или одним крупным городом в странах.   146 рейсов - по одному с каждым государством.

Как уточнили в Росавиации, россиян на родину из разных стран мира  вернут чартерными рейсами.

В столичном аэропорту Жуковский в связи с эпидемией коронавируса отменено порядка 85% рейсов, около 90% пассажиров лишились возможности улететь. С 20 марта, в связи с решениями правительств Киргизии и Таджикистана, этими странами приостановлено регулярное авиасообщение с Россией. В Жуковском скопилось порядка 400 граждан Киргизии и Таджикистана, не имеющих возможности вернуться на родину.

Китайский эксперт объяснил, как Китаю удалось довольно оперативно  победить распространение коронавируса.  

ИЧ

В мире

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

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