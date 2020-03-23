В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

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23 марта 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

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В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами государств или одним крупным городом в странах. 146 рейсов - по одному с каждым государством.

Как уточнили в Росавиации, россиян на родину из разных стран мира вернут чартерными рейсами.

В столичном аэропорту Жуковский в связи с эпидемией коронавируса отменено порядка 85% рейсов, около 90% пассажиров лишились возможности улететь. С 20 марта, в связи с решениями правительств Киргизии и Таджикистана, этими странами приостановлено регулярное авиасообщение с Россией. В Жуковском скопилось порядка 400 граждан Киргизии и Таджикистана, не имеющих возможности вернуться на родину.

Китайский эксперт объяснил, как Китаю удалось довольно оперативно победить распространение коронавируса.