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22 марта 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Таджики и киргизы из-за коронавируса остаются в Москве

В столичном аэропорту Жуковский в связи с эпидемией коронавируса отменено порядка 85% рейсов, около 90% пассажиров лишились возможности улететь.

С 20 марта, в связи с решениями правительств Киргизии и Таджикистана, этими странами приостановлено регулярное авиасообщение с Россией. Меры были приняты для «предупреждения завоза и недопущения дальнейшего распространения коронавируса».

Отменены рейсы «Уральских авиалиний» от 19 и 20 марта в Ош, Худжанд и Душанбе. В Жуковском скопилось порядка 400 граждан Киргизии и Таджикистана, не имеющих возможности вернуться на родину. Некоторые их них находились в аэропорту уже несколько суток. Их кормят всего лишь раз в день, а спать им приходится на стульях и на полу.

Еда, выданная мигрантам, закуплена на средства аэропорта.

«Мы понимаем ситуацию. Мы не предпринимаем мер по выдворению людей из аэровокзала. Мы создаем условия, чтобы люди какие-то минимальные потребности справляли» - заявил заместитель директора аэропорта Анатолий Моисеев.

Многие из мигрантов перед предполагаемым вылетом уволились с должностей курьеров, строителей, сварщиков, дворников и уборщиц. Билеты ими были куплены на последние деньги. Часть пассажиров удалось зарегистрировать на ошский рейс, но цены на билеты завышены. Стоимость одного билета - 22 тысячи вместо 8 тысяч.

Тем временем, по информации СМИ, в аэропорту Внуково в предполетной зоне находится порядка 370 граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Это пассажиры рейсов с 17 и 18 марта.