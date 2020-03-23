Китайский вирусолог предположил, сколько времени Европе придется бороться с коронавирусом

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23 марта 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Чжан Вэньхун, руководитель Шанхайской экспертной группы по коронавирусу COVID-19, предупредил, что у европейских стран уйдет гораздо больше времени на борьбу с новым вирусом, в сравнении с Китаем.

Китайский эксперт объяснил, что для того, чтобы победить коронавирус за короткий срок, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Нужно на месяц закрыть все, перекрыть контакты между людьми.

По мнению Чжан Вэньхуна, Европе может потребоваться на борьбу с пандемией до двух лет. Эксперт поделился: "Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения коронавируса учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю "Праздника весны". Благодаря этому удалось резко сократить контакты между людьми.

Как он считает, что если бы во всем мире можно было остановить все перемещения на четыре недели, пандемию коронавируса можно было бы остановить. Но, как подчеркнул эксперт, ему "трудно даже представить", что это возможно.

Во время видеоконференции, организованной генеральным консульством КНР в немецком городе Дюссельдорфе Чжан отметил:

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года". По его оценке, пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, - передает гонконгское издание South China Morning Post.

Китайский эксперт оценил, что скорее всего, неизбежно - пандемия коронавируса затянется, и когда она будет взята под контроль , этим летом или летом 2021 года, зависит от чрезвычайных усилий по ее сдерживанию.

По данным South China Morning Post на 03:00 понедельника, в Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия.

Канцлер Германии Ангела Меркель после общения с медиком, зараженным коронавирусом, находится в карантине.