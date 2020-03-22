Меркель ушла на карантин после общения с заболевшим коронавирусом врачом

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22 марта 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Канцлер Германии Ангела Меркель вынужденно самоизолировалась после того, как стало известно, что ей сделал прививку от пневмакокка больной коронавирусом врач. Меркель была на приеме в пятницу, 20 марта.

Отмечается, что врач сделал ей профилактическую прививку, а после стало известно, что он болен коронавирусной инфекцией. В результате канцлер Германии приняла решение уйти на карантин.

В ФРГ соответствующие прививки рекомендовано раз в шесть лет делать людям старше 60 лет, чтобы снизить риск заболевания ОРВИ. В России от пневмакокка прививают детей до пяти лет, а также людей с некоторыми хроническими заболеваниями.