В Германии могут запретить собираться более чем по двое

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Кабмин ФРГ и правительства федеральных земель пришли к договоренности усилить меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. Сообщается, что немцам запретят собираться более чем по двое.

Согласно информации в немецких СМИ, жителям Германии могут запретить собираться более чем по два человека. При этом исключением станут семьи и люди, живущие вместе. Также в стране могут ввести общефедеральный карантин, согласно которому людям нельзя будет покидать квартиры без острой нужды.

Отмечается, что официальной информации по этому поводу нет. Предполагается, что канцлер Германии Ангела Меркель объявит гражданам о решении правительства позже.