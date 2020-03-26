Собянин объявил о закрытии в Москве на неделю всех непродуктовых магазинов и парикмахерских

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26 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт С. Собянина

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Мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса COVID-19. Все магазины одежды и прочих непродовльственных товаров временно закроют с 28 марта на неделю.

Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений. Собянин подчеркнул, что «семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19».

«Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — говорится в сообщении столичного мэра.

Список товаров первой необходимости:

Санитарно-гигиеническая маска

Антисептик для рук

Салфетки влажные

Салфетки сухие

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

Паста зубная

Щетка зубная

Бумага туалетная

Гигиенические прокладки

Стиральный порошок

Подгузники детские

Спички

Свечи

Пеленка для новорожденного

Шампунь детский

Крем от опрелостей детский

Бутылочка для кормления

Соска-пустышка

Бензин автомобильный

Дизельное топливо.

Собянин напомнил, что 25 марта, Владимир Путин обратился к россиянам с посланием из-за ситуации с коронавирусом. Президент объявил о предстоящей с 28 марта по 5 апреля и призвал всех побыть дома.

Мэр сообщает, что приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.

Временно закрыты дл посещения ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково». Собянин попросил воздержаться от посещения храмов, мечетей и синагог.