Названа сумма штрафа и виды уголовной ответственности за нарушение карантина

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26 марта 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Согласно новым поправкам правительства в Кодекс об административных правонарушениях, граждане должны будут заплатить штраф за нарушение условий карантина в период распространения инфекционного заболевания.

В документе сказано, если человек впервые нарушил режим ЧС, то ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, должностному лицу - от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, юридическому лицу - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае повторного нарушения карантина, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не связано с уголовным деянием, штраф составит для физлиц - от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Кроме того, на следующей неделе рассмотрят законопроект, который подразумевает уголовное наказание для заражённых граждан, нарушивших правила карантина. Штраф может составить от 1 млн до 2 млн руб. или лишение права занимать ту или иную должность или лишение свободы от 3 до 7 лет в зависимости от последствий действия человека.

Ранее говорилось о сумме, которую заплатят юридические лица за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.