За нарушение карантина юрлица могут заплатить 1 млн руб.

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26 марта 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Согласно новым поправкам правительства в Кодекс об административных правонарушениях, максимальный штраф за нарушение карантина в период коронавирусной инфекции может составить около 1 млн руб. Данное распоряжение касается юридических лиц, действия которых повлекут смерть человека.

В документе сказано, если нарушения юрлица в период ЧС или карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не связаны с уголовным преступлением, то будет наложен штраф от 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в России введена система штрафов за нарушение карантина физлицами. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на сегодняшний день более 500 граждан было привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, в котором сказано, что сумма штрафа для нарушителя составит от 500 тыс. до 2 млн руб., лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.