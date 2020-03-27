Россиянам пояснили, как будет оплачена нерабочая неделя

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27 марта 2020, 06:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

В Минтруде заявили, что предстоящая нерабочая неделя не должна стать причиной для занижения заработной платы. Также стало известно, кто продолжит ходить на службу.

Соответствующие рекомендации для работодателей и работников появились на сайте ведомства (который, кстати, перестал открываться почти сразу после публикации распоряжения). Заработную плату велено сохранить. Если в данный период сотрудник будет находиться в отпуске, эти дни в число дней отпуска не включаются.

К праздникам грядущая нерабочая неделя не относится, поэтому повышенной оплаты, разумеется, не предусмотрено.

Выполнять свои обязанности продолжат сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Им будут ежедневно мерить температуру.

Остальные должны перейти на дистанционный режим работы из дома. Если верить проведенным опросам, сейчас на удаленке почти 80 процентов россиян.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим.