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Коронавирус 18 марта: дефицит своими руками и «нет» карантину в Москве

, 10:42 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 18 марта: дефицит своими руками и «нет» карантину в Москве
фото соцсети

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 199 988 человек. Погибли 7 990 зараженных. Вылечились – 81 290. Отмечается, что COVID-19 на сегодняшний день выявлен во всех странах Европы. Российские путешественники рвут загранпаспорта. 

  • В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москву закроют на карантин. Прекратите панику и скупку гречки с туалетной бумагой. Сейчас тот случай, когда паника страшнее, чем вирус. Полки опустеют усилиями россиян, а не из-за нехватки продуктов. В самом деле, зачем вам столько крупы, граждане дорогие? Голодать никто не будет, перестаньте верить прохиндеям. 
  • Коронавирус создали на гранты правительства США. Думается, очередная безумная теория, но нет. Оказалось, что в создании штамма инфекции участвовали научные центры Америки, Китая и Швейцарии. О том, чем пахнут научные гранты в материале «АН».
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что легализация доставки на дом алкоголя должна быть и никак иначе. Мол, в ситуации с вирусом, нужно нам это все как никогда. Зачем? Не знаем, но алкоголики и тунеядцы точно поддержат.
  • Минздрав поручил создать консультативные центры по вопросам диагностики коронавируса. Единый номер кол-центра данных ФДРКЦ прилагается. Звонить стесняться не надо. 8-800-200-46-46.
  • В интернете опять активизировались мошенники. Роскомнадзор предупредил, что злоумышленники рассылают гражданам сообщения с ложными рекомендациями по профилактике с целью получить личные данные пользователей. Рекомендация: не переходите по подозрительным ссылкам, используйте только знакомые ресурсы и не открывайте неизвестные письма! О вводе данных банковских карт при онлайн-покупках, надеемся, говорить даже не стоит.
  • Минкультуры поручило музеям, театрам и концертным залам разработать онлайн-программы. Запрет на проведение развлекательных мероприятий давно ввели, теперь культурно обогащаться будем дистанционно.
  • В этом году, говорят, со спортом всё. Чемпионаты и турниры переносятся, а «радости» болельщикам обещают потом. Какие мероприятия в мире спорта отменил коронавирус здесь. 
  • Трамп опять хочет назвать COVID-19 китайским вирусом. МИД КНР опять эти попытки осуждает. Мы тоже. Ну, сколько уже можно? Нельзя ведь связывать инфекцию с какой-либо территорией или страной. Это мировая проблема и решать ее нужно всем миром. Самое страшное, что кто-то подобные выпады Дональда поддерживает. Россияне, будьте хоть вы благоразумны. 
  • Немного ликбеза. Заглянули в тот же Twitter и увидели, что в России «коронавирус» почему-то через букву «О». Многие считают, что грамотнее будет именно «коронОвирус», но все совсем не так. Так почему вирус через «А»? Оказывается, слово по происхождению латинское, а значит, пишем так, как полагается на латыни – coronavirus, используя побуквенную передачу. Аналогично с «ротавирусом». Можно подумать, что термин образован от слов «рот» и «вирус», однако это не так. С латинского rota означает колесо (внешне вирус его сильно напоминает). А коронавирус при рассмотрении под микроскопом очень похож на корону из-за имеющихся ворсинок на оболочке, поэтому и получил такое название.
  • Российские путешественники, которым сначала рекомендовали отказаться от заграничных поездок, переориентировались на внутренний рынок. Самые креативные рвут загранпаспорта. За хулиганством заметили тревел-блог @umotalky. Они вообще-то топят за глубокое погружение в чужую культуру. Теперь, видимо, придется любителям необычных маршрутов погружаться в отечественную.

 

 
 
 
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Публикация от ПУТЕШЕСТВИЯ СО СМЫСЛОМ (@umotalky)15 Мар 2020 в 6:37 PDT

 

Куда стали ездить российские путешественники можноузнать здесь. 

 

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