Российские путешественники переориентировались на внутренний туризм

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17 марта 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Фото: соцсети

Российские любители путешествий, которым сначала настоятельно рекомендовали отказаться от заграничных поездок, а теперь и вовсе закрыли авиасообщение, быстро переориентировались на внутренний рынок.

Сообщается, что заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6%), Симферополь (41,3%) и Сочи (40,4%). Туристы стали чаще бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Краснодар, а также Уфу, Казань, Самару и Екатеринбург.

Кроме этого, на 10% стали популярнее билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. По данным аналитиков, с 9 по 15 марта бронировали перелеты внутри страны чаще, чем со 2 по 8 марта.

Ранее в Госдуме россиянам посоветовали отказаться от поездок за границу минимум на один год.