В Госдуме посоветовали россиянам отказаться от поездок за границу минимум на один год

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин из-за распространения в мире коронавируса посоветовал россиянам воздержаться от заграничных поездок как минимум один год.

Как отметил депутат Госдумы, вернувшиеся из путешествий россияне могут подвергать опасности своих соотечественников.

Шерин призвал граждан России поездить по своей стране и посмотреть наши достопримечательности. "Очень много прекрасных мест, которые можно посмотреть", - отметил парламентарий в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, некоторых наших людей "прямо вот распирает показать, насколько они могут себе позволить купить путёвку за границу". Шерин считает: "Когда происходят такие мероприятия в мире, можно дома посидеть и какое-то время не вылетать".

Депутат предполагает "ограничить надо сообщение со странами, которые являются очагом этой инфекции, там, где уже очень высокий процент заражённых". "Речь не идёт о полной изоляции или удержании всех наших граждан дома", - подчеркнул он.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностирован у 45 человек. Пятеро из них - в Петербурге, приехали из-за границы.

Напомним, Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратились к вице-премьерам правительства России с открытым письмом.