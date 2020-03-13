Губернатор Беглов сообщил о диагностированном в Петербурге коронавирусе у ребенка

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13 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге у пятерых человек, в том числе у 10-летнего ребенка, диагностирован коронавирус COVID-2019. Губернатор Санкт -Петербурга Александр Беглов со ссылкой на информацию федерального штаба сообщил, что все пятеро человек, у кого выявили новый вирус, приехали из-за границы.

По данным штаба на 13 марта, в России число заболевших взросло до 45. Заразившиеся коронавирусом посещали Италию, Францию, Швейцарию и Австрию. Один человек заразился после контакта с ранее инфицированными. Все госпитализированы, находятся в инфекционных больницах, изолированы в боксы.

В Петербурге власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше одной тысячи человек с 16 марта до 30 апреля. Меры профилактики заболеваемости в северной столице усилены.