АТОР обратилась к правительству с открытым письмом из-за рекомендаций Ростуризма приостановить туры в ряд стран

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29 февраля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Италия, фото: pixabay.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратились к вице-премьерам правительства России с открытым письмом. В обращении, направленном на имена вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой, участники АТОР обратили внимание на угрожающую стабильности туристической отрасли России ситуацию, сложившуюся в связи с рекомендациями Ростуризма временно отказаться от туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи с распространением в мире коронавируса.

В ассоциацию начали обращаться туропепраторы, формирующие турпакеты в эти страны.

АТОР попросил Голикову и Чернышева "в сотрудничестве с Роспотребнадзором рассмотреть ситуацию на предмет оценки продолжительности вводимых мер" и оперативно определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля 2020 год. Россияне начали отказываться от туров в Италию - одно из самых популярных направлений в Европе.

"Понесенные убытки от очень большого количества аннуляций, полученных в результате бессрочных рекомендаций федерального органа власти, могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу", - говорится в письме АТОР.

Туроператорам грозит не только коллапс на туристическом рынке. Ситуация с неопределенностью сроков может создать "угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий".

Коронавирус был диагностирован в Китае в декабре прошлого года. Вирус COVID 19 начал распространяться по миру. На данный момент больше всего людей болеет, кроме Китая, в Южной Корее, Италии и Иране.

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