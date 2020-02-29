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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян носить медицинские маски во избежание заражения коронавирусом

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян носить медицинские маски во избежание заражения коронавирусом
COVER Images, globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медицинские маски, чтобы защититься от вирусов.
По словам главного санитарного врача нашей страны, все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские маски защищают от любых видов вирусов и бактерий.

Главное, правильно носить маску. Анна Попова разъяснила: маску нужно менять каждые два-тра часа. Нельзя держать это средство защиты в руках, мять и тем более протереть ей стол, в потом опять прислонить к лицу.
По данным Роспотребнадзора, коронавирус"не обладает необыкновенными свойствами, он не способен проникать через плотные поверхности и через ткань.

"Правильное ношение медицинской маски значительно снижает риски заразиться", - пояснила Попова.

Читатели нашего сайта рассказали, что в минувший четверг пытались купить медицинские маски в аптеках около станции метро "Планерная". Только в четвертой аптеке маски удалось купить. По девять рублей за штуку. 

В декабре коронавирус COVID -19 был диагностирован в Китае и начал распространяться по миру. Больше всего заразившихся в Китае,  Южной Корее и Италии. 

В Москве госпитализировали пятерых человек, общавшихся с больным коронавирусом гражданином Ирана. Результаты тестов отрицательны, все здоровы.

 

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