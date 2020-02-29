Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян носить медицинские маски во избежание заражения коронавирусом

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29 февраля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

COVER Images, globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медицинские маски, чтобы защититься от вирусов.

По словам главного санитарного врача нашей страны, все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские маски защищают от любых видов вирусов и бактерий.

Главное, правильно носить маску. Анна Попова разъяснила: маску нужно менять каждые два-тра часа. Нельзя держать это средство защиты в руках, мять и тем более протереть ей стол, в потом опять прислонить к лицу.

По данным Роспотребнадзора, коронавирус"не обладает необыкновенными свойствами, он не способен проникать через плотные поверхности и через ткань.

"Правильное ношение медицинской маски значительно снижает риски заразиться", - пояснила Попова.

Читатели нашего сайта рассказали, что в минувший четверг пытались купить медицинские маски в аптеках около станции метро "Планерная". Только в четвертой аптеке маски удалось купить. По девять рублей за штуку.

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