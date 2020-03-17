Почему слово «коронавирус» пишется через букву «а»?

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сегодня этот страшный медицинский термин – коронавирус – встречается чуть ли не в каждой новости. При этом возникают сомнения, а правильно ли мы его пишем, и почему именно так.

Многие считают, что грамотнее было бы написание «коронОвирус», объясняя это тем, что «о» в данном случае - соединительная гласная между корнями слов «корона» и «вирус». Как, например, в словах «теплоход», «лесопарк», «водопад».

Но нет, с коронавирусом это правило не работает. Слово это по происхождению латинское, а значит, пишем так, как полагается на латыни – coronavirus, используя побуквенную передачу. Аналогично с «ротавирусом». Можно подумать, что термин образован от слов «рот» и «вирус», однако это не так. С латинского rota означает колесо (внешне вирус его сильно напоминает). А коронавирус при рассмотрении под микроскопом очень похож на корону из-за имеющихся ворсинок на оболочке, поэтому и получил такое название.