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Из-за коронавируса в сети активизировались мошенники

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из-за коронавируса в сети активизировались мошенники
компьютерный код, pixabay.com
В интернете в последнее время из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники. Соответствующую информацию предоставили гражданам вечером во вторник, 17 марта, сотрудники Роскомнадзора.
 
Установлено, что злоумышленники рассылают гражданам сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания с целью получить личные данные пользователей. Украденную информацию мошенники используют для пополнения баз спамеров, кражи платежных сведений, а также заражения устройств вирусами.
 
В ведомстве порекомендовали не переходить по непроверенным и подозрительным ссылкам, использовать исключительно знакомые ресурсы, не открывать прикрепленные к неизвестным письмам файлы, а также с осторожностью вводить данные банковских карт при онлайн-покупках.
ЕТ

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