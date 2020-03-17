Из-за коронавируса в сети активизировались мошенники

В интернете в последнее время из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники. Соответствующую информацию предоставили гражданам вечером во вторник, 17 марта, сотрудники Роскомнадзора.

Установлено, что злоумышленники рассылают гражданам сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания с целью получить личные данные пользователей. Украденную информацию мошенники используют для пополнения баз спамеров, кражи платежных сведений, а также заражения устройств вирусами.

В ведомстве порекомендовали не переходить по непроверенным и подозрительным ссылкам, использовать исключительно знакомые ресурсы, не открывать прикрепленные к неизвестным письмам файлы, а также с осторожностью вводить данные банковских карт при онлайн-покупках.