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В Подмосковье сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
врач, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа в Подмосковье увеличилось. Об этом свидетельствуют данные сайта, посвященного профилактике заболевания.
 
Согласно оперативным данным, по состоянию на 17 марта в Подмосковье зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом.
 
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, были запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школьников было решено отправить на трехнедельные каникулы, а студентам позволили обучаться дистанционно.
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