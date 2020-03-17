Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Ярославской области

На территории Ярославской области сегодня был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом вечером во вторник, 17 марта, сообщил представитель правительства региона.

Данных о состоянии заболевшего человека не поступало. Отмечается, что в Ярославле в 17.00 по московскому времени началось заседание регионального штаба на тему коронавируса.