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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Ярославской области

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Ярославской области
скорая помощь, Alexander Rekun/Global Look Press
На территории Ярославской области сегодня был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом вечером во вторник, 17 марта, сообщил представитель правительства региона.
 
Данных о состоянии заболевшего человека не поступало. Отмечается, что в Ярославле в 17.00 по московскому времени началось заседание регионального штаба на тему коронавируса.
 
Напомним, ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что 21 новый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в 15 субъектах Российской Федерации.
ЕТ

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