Голикова заявила, что повода для паники из-за коронавируса в России нет

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 17 марта, сделала важное заявление. По словам чиновницы, в России в настоящий момент нет повода для паники из-за коронавируса.

Голикова уточнила, что увеличения числа больных пневмонией в России с января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года не выявлено, вследствие чего паниковать не следует.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации уточнила, что все меры, которые в настоящий момент принимаются в стране, носят исключительно профилактический характер.