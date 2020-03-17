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Голикова заявила, что повода для паники из-за коронавируса в России нет

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Голикова заявила, что повода для паники из-за коронавируса в России нет
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 17 марта, сделала важное заявление. По словам чиновницы, в России в настоящий момент нет повода для паники из-за коронавируса.
 
Голикова уточнила, что увеличения числа больных пневмонией в России с января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года не выявлено, вследствие чего паниковать не следует.
 
Заместитель председателя правительства Российской Федерации уточнила, что все меры, которые в настоящий момент принимаются в стране, носят исключительно профилактический характер.
 
Ранее стало известно, что в Москве количество зараженных коронавирусом достигло 114 человек.
ЕТ

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