Коронавирус против спорта: в этом году со спортом всё?

Аргументы Недели → Спорт 13+

17 марта 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели», Кирилл БАНЩИКОВ ]

Фото: соцсети

Пандемия вируса COVID – 19, также известного как коронавирус, на данный момент самая актуальная тема для всего мира в целом. По данным на 17 марта число заразившихся подходит к 180 тыс. человек. Вспышка болезни не только подорвала мировую экономику, но и повлияла на спортивные события. Проще говоря, ситуация в мире спорта плачевная.

Баскетбол

Одна из первых лиг, которая остановила чемпионат на неопределенный срок – это Североамериканская NBA. Также все турниры под эгидой FIBA были отменены. Единая баскетбольная лига ВТБ приостановила чемпионат. Различные европейские турниры также были отменены.

Футбол

Одна из главных новостей на сегодня – судьба ЕВРО2020. Чемпионат Европы 2020 был перенесён. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Теперь турнир пройдёт с 11июня по 11 июля 2021 года. Ранее практически все страны Европы приостановили свои чемпионаты на срок от двух недель до неопределенного. Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы также были перенесены на неопределенный срок. Российский футбол ушёл на паузу до 10 апреля.

Хоккей

Об остановке розыгрыша Кубка Гагарина, который идёт полным ходом, говорили давно. Официально финский «Йокерит» и казахский «Барыс» снялись с плей-офф пару дней назад. Вчера же КХЛ наконец сделала официальное заявление. Лига приняла решение о приостановке розыгрыша на неделю. Во время перерыва будут договариваться с государственными органами о проведении второй части чемпионата в новом формате и с шестью российскими клубами. Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) официально прервала сезон из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Остальные виды спорта:

Многие турниры по теннису под эгидой WTA и ATP были отменены. Все соревнования по гандболу приостановлены до 12 апреля. Волейбольные матчи ушли на перерыв до 3 апреля. Турниры по самбо и фехтованию заморожены.

Открытым остаётся вопрос об Олимпиаде в Токио. Понятно, что здоровье всегда на первом месте. «Радости» болельщикам по всему миру ещё вернутся.