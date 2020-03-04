Криминальный спектакль

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4 марта 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели», Сергей МИРОНОВ ]

«Вор должен сидеть в тюрьме! — звонок из Павловской звучал как сигнал SOS. — Государственное дорожное предприятие лишено былой мощи, финансовые результаты упали, люди без зарплаты. Куда только не писали — бесполезно, надежда на вас, журналистов.

Бригада журналистов помчалась в Павловское ДРСУ. Трое работали на предприятии, еще двое журналистов объезжали район, интересуясь качеством дорог.

— Попали на шестикилометровый участок автодороги Веселая — Новолеушковская, состояние ужасное: машину трясет, скорость упала до 20—40 километров в час,— звонит корреспондент Настя. — Узнали, эту дорогу обслуживает здешняя частная ооошка «Павловское ДЭП» — дорожно-эксплуатационное предприятие. Едем в их контору.

В небольшом сельском районе сарафанное радио распространяет информацию быстрее Интернета, поэтому незамеченными быть не удалось. Увы, в конторе ДЭПа ни директора Алексея Ткаченко, ни начальников средней руки — всех как ветром сдуло.

Кроме хилых частников в районе есть мощное, в былые годы передовое в дорожной отрасли Краснодарского края государственное Павловское ДРСУ.

Почему сдали передовые позиции, интересуемся у коллектива — и нас заваливают информацией, как и кто разваливал и… У людей накипело, несведущих не было. Говорили о том, как на их глазах исчезало имущество, падала зарплата, становясь само низкой среди дорожников Кубани, о долгах общей суммой под двести миллионов. Говорили, не стесняясь, прямо: предприятие раз-во-ро-вы-ва-ли! И называли действующих лиц.

По единодушному мнению, основные беды предприятия пришлись на период 2013—2015 годов. В этот период директором был Игорь Владимирович Верещака. Высказывались люди зло, глаза горели недобрым светом, и чувствовалось: попади под горячую руку обиженных подчиненных — ох и несдобровать бывшему гендиру!

Как-то не верилось запальчивым словам, не может ведь быть, чтобы такое творилось при всём честном народе, под пристальным вниманием всех видов власти в районе: правоохранительной, судебной, исполнительной. Тем более в районе сельском, небольшом (в станице Павловской проживает около тридцати тысяч человек) все всех и про всех знают.

Бухгалтерия и планово-экономический отдел подтверждали сказанное документами, юрист приносил арбитражные дела и судебные решения, копии обращений, подписанных десятками работников во все инстанции (депутатам Госдумы, в Следственный комитет, отраслевые ведомства и районному главе…), горой легли на стол.

Уже три с половиной года коллектив бьется за справедливость, за правду, за возврат государственному предприятию розданного то «безвозмездно», то «за шапку сухарей» имущества: машин и механизмов, отчужденной территории с подъездными железнодорожными путями, битумного завода… АБЗ — асфальтобетонный завод пришлось поставить на простой.

С горечью выслушивали слова дорожников, но самое удручающее прозвучало при расставании: «Ничем вы не поможете, мы убедились — бесполезно. Это раньше считалось: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Теперь всё наоборот: будешь иметь сто рублей, точнее сто миллионов,— будут у тебя в друзьях все, кто в верхах,— крышу получишь самую надежную, непробиваемую».

Нет у людей веры власти: ни исполнительной, ни судебной, ни правоохранительной. Действительность ткнула лицом в жестокую реальность: деньги правят миром!

Блеснул, правда, луч надежды, когда обратились к губернатору: тот моментально дал поручение Счетной палате края — и профессиональные аудиторы и эксперты в течение полугода работали в дорожно-строительном управлении, дотошно проверили все материально-денежные движения за период 2013—2015 годов. Восьмидесятистраничный акт был переполнен фактами, требующими глубокого анализа.

Акт приложили к коллективному письму-обращению тогдашнему руководителю Павловского следственного отдела Р. А. Куделину, в котором, перечислив всё «отобранное у нас, работников», нижайше просили: «Мы хотим обратить Ваше внимание, уважаемый Роман Александрович, на тот факт, что работают здесь около двухсот человек, и мало того, в нем работают целые семьи, которые, оставшись без работы, потеряют заработную плату и, следовательно, средства для нормального проживания».

Лучик блеснул и погас. «Уважаемый» не проникся болью оставшихся без средств к существованию работников и их семей, дело не возбуждено.

А теперь, читатель, наберись терпения и вникни в факты и цифры. Приведем лишь часть — всё перечислить невозможно. Речь пойдет о созданных компаниях, в которых так или иначе представлен бывший директор Павловского ДРСУ Игорь Владимирович Верещака или его близкие. Так, в договорных и хозяйственных взаимоотношениях кроме госпредприятия выявлены следующие действующие лица и исполнители — частные фирмочки.

— «Альтстрой»: директор и учредитель — Игорь Владимирович Верещака.

— «ЮБиКом»: учредитель с 30 процентами уставного капитала — Александр Игоревич Верещака (сын Игоря Владимировича).

— Крыловское ДЭП — дорожно-эксплуатационное предприятие: учредитель — Александр Игоревич Верещака (он же сын бывшего директора Павловского ДРСУ).

— Выселковское ДРСУ: руководитель и учредитель — Александр Игоревич Верещака (неутомимый и талантливый, успевает руководить многими ооошками).

— «Арсенал Юг»: учредитель с 30 процентами уставного капитала — Игорь Владимирович Верещака, полный клон бывшего директора Павловского ДРСУ.

— Павловское ДЭП: одна из учредителей с 50 процентами уставного капитала — соратник бывшего директора ДРСУ Елена Дарморез.

Нам пояснили: в некоторых из этих фирмочек в долях «серьезные люди» из Москвы, так что, разводили руками бульдозеристы и механики, трактористы и асфальтировщики, «у них всё схвачено»…

Сами понимаете, при таком партнерстве имеется риск для госпредприятия в распоряжении его финансами и материальной частью в дисбалансе с интересами самого ДРСУ, но в угоду созданных аффилированных компаний. Так и с работниками — тоже ресурс. Что может помешать по указанию отрабатывать барщину у родненьких «партнеров»? Счетной палатой Краснодарского края в актах затронуты все проблемные вопросы.

Поехали дальше?

Госпредприятие — И. В. Верещака (почему-то?) берет в аренду у ООО «Альтстрой» — И. В. Верещаки новый седельный тягач Volvo FN-Truck с ценой аренды 300 тысяч рублей в месяц. Практически в четыре раза выше рыночной стоимости аренды такой техники. В 2015 году аренда этого же самосвала стоила Павловскому ДРСУ уже 65 тысяч рублей в месяц. Всего за аренду этого тягача с 2013 по 2015 год Верещака выставил Верещаке счета на 5,7 миллиона рублей. Прибыльно же?

Еще почти три миллиона рублей в 2015 году ДРСУ выплатило фирме «Альтстрой» (Верещака — Верещаке) за аренду шести самосвалов.

Хитромудрая продажа битумной установки СИ-204 произошла в 2013 году. Действующий битумный завод, снабжающий битумом дорожные организации всего края с 1983 года и приносящий доход свыше 40 процентов от общего объема выручки, вдруг становится не нужен. Продается завод фирме «ЮБиКом», то есть папа — сыну. Отчуждается и территория, но стоимость ее берется только за площадь участка. Запамятовали, видать, что там проходит железнодорожная ветка, а она тянет на многие миллионы из расчета ее длины. Сделали вид, что пустырь продали…

Кредиторская задолженность ДРСУ по итогам 2015 года составила 201675 тыс. рублей! И в их составе займы. Угадаете, какие и от кого кому? Сынок в виде «ЮБиКома». И сам себе Игорь Владимирович от лица своего «Альтстроя».

В 2017 году в счет погашения кредиторской задолженности, возникшей у тогдашнего верещакинского ДРСУ перед ООО «Альтстрой» (И. В. Верещака), предприятие было вынуждено передать Игорю Владимировичу пятнадцать единиц спецтехники на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Чудесно живется смекалистым предпринимателям в отдельных уголках Руси. Только асфальтобетона различных марок Павловским ДРСУ у ООО «Альтстрой» за период 2013—2015 годов было приобретено на добрую сотню миллионов рублей, а еще у того же «Альтстроя» закупался битум, ГСМ, инертные материалы на миллионы рублей.

А как вам эпопея с выполнением госконтракта на сумму двадцать с лишним миллионов рублей в 2015 году между НАО «Павловское ДРСУ» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»?

По этому контракту ДРСУ должно было выполнить работы по ремонту дорожного покрытия Литейного моста. Чтобы выполнить работы, Павловское ДРСУ берет на субподряд ООО «Стройинвест Юг». Сумма по договору — чуть больше 19,7 миллиона рублей.

Субподрядчик, подписав акт о приемке выполненных работ, не предоставляет исполнительную документацию, без которой невозможно сдать объект. Кульбит, еще кульбит и уже «субчик»: мы, дескать, работы выполнили, вот он, акт, уступает право требования физическому лицу, заявившему иск к ДРСУ о взыскании суммы свыше 26 миллионов рублей.

По мировому соглашению сторон в 2018 году (судебные споры не быстры) с Павловского ДРСУ взыскано 12625400 рублей в пользу истца.

Итог работы по ремонту Литейного моста в Санкт-Петербурге — более 14 миллионов убытков! Эффективная работа, что уж скажешь.

Еще факты? Их множество по результатам проверки Счетной палаты!

В обязанности дорожников входит посадка деревьев, травы и кустарников вдоль дорог. Папа заключает договор на озеленение с техником-весовщиком своего предприятия, выступившим как ИП, на сумму 3,625 миллиона рублей. И выплачивает ему эти денежки. Однако ж не силами ли работников ДРСУ проводилось озеленение? По версии проверяющих, нет ясности, на какие цели пошли уплаченные 3,625 миллиона. Остается только догадываться.

Мы все удивлялись, насколько открыто, беззастенчиво и безбоязненно всё творилось, откуда такая уверенность в безнаказанности, которая развращает. Удивительным, если не сказать нахальным образом реализовывалась техника, машины, механизмы, балансовая стоимость которых приходила со временем к нулю. За бесценок продавалась нужным людям. Как это делается? Да очень просто, если заинтересовать оценщика, имеющего лицензию. Это потом предприятие привлекло эксперта из государственной структуры. Оказалось, что ДРСУ «продешевило» на 19 миллионов рублей! За грейдеры, катки, «Форд Мондео», бульдозеры и тракторы предприятию — «шапка сухарей». Какая «благодарность» за 19 миллионов осела в карманах благодетелей, одним победителям торгов известно и, наверное, лихому оценщику.

Интересно, на какую сумму, если оценивать по коммерческим ценам уплывшую технику, заводы, территории, нагрели, выражаясь их же языком, выгодоприобретатели? Звучали девятизначные числа! Вот вам и сельхозрайон, вот вам и простой сельский начальничек — со скромными производственными показателями, но с криминальными историями. Девять лет — такой срок получил бывший глава районаАлексей Мельников, обвиненный по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

ДРСУ хирело, зарплаты падали… Неужели, несмотря на очевидное, рулевой предприятия всё перекладывал и перекладывал из кармана государственного в свой частный распухающий карман?

Поговаривают, что, когда Счетная палата ознакомила руководителя со своими выводами, последний сник. Но сейчас воспарил, торги выигрывает, понижая ставки значительно. При таком понижении крупным предприятиям не удается взять госзаказы.

Процитируем докладную по итогам одного из торгов. «Девятого апреля 2018 года НАО „Павловское ДРСУ” являлось участником электронного аукциона на ремонт участка автодороги на сумму 59720091 руб. На участие в аукционе заявлено два претендента. Начало аукциона в девять часов. НАО „Павловское ДРСУ” сделало первый ход и ждало десять минут. В течение десяти минут следующего хода со стороны конкурента не было.

На основании данных нашего компьютера мы решили, что НАО „Павловское ДРСУ” является победителем аукциона, и ждем протокол аукциона. Затем представитель конкурирующей фирмы звонит и спрашивает, почему мы не походили вообще. Получается, что тот ход, который мы сделали в своем компьютере, не отразился на электронной площадке.

Таким образом, НАО „Павловское ДРСУ” потеряло контракт как незаявившееся. Победителем стало ООО „Павловское ДЭП”. В этот период времени программистом являлся Чуб В. А., который одновременно был программистом в ООО „Павловское ДЭП”.

С нашей точки зрения, был предпринят злоумышленный технический сбой в целях отстранения НАО „Павловское ДРСУ” от участия в аукционе».

Заглянули в архивы — и оказывается, такой же сбой происходил и раньше, на других торгах Павловского ДРСУ! Вторая «случайность» — весомый повод для размышлений и вопросов со стороны правоохранителей.

В завершение статьи приведем сравнительные данные по чистой прибыли под руководством Верещаки с 2013 по 2015 год и после его увольнения — с 2016 по 2018 год:

— И. В. Верещака — 2013 год — 625 тысяч рублей;

— 2014 год — 324 тысячи рублей;

— 2015 год — 8 тысяч рублей;

— новое руководство — 2016 год — 3,491 миллиона рублей;

— 2017 год — 3,115 миллиона рублей;

— 2018 год — 3,478 миллиона рублей.

Сравните теперь, как работало предприятие в те годы, и поразмыслите, куда могло уходить «недополученное».

Попытки возбудить уголовное дело были, и не один раз. Безуспешно. Почему, делайте выводы сами, а ведь мы привели лишь часть расследованных фактов. Чтобы облегчить размышления, сообщим: в июне прошлого года Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции: это правоохранители, суды, исполнительная власть.

Это первая часть нашего расследования. Работа в Павловском районе продолжается. И не стригите всех правоохранителей под одну гребенку. У журналистов много честных и неравнодушных друзей из силовых структур, они готовы помочь нам в расследовании. Так что следующие публикации не за горами. Фамилии, «пароли и явки» уводящих от ответственности, препятствующих возбуждению уголовных дел будут преданы гласности. И ждем незамедлительной реакции Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Лично руководителя — генерал-лейтенанта юстиции Вадима Олеговича Бугаенко.

«Вор должен сидеть в тюрьме» — непреложная истина! Отыскание же воров и привлечение их к ответственности — задача правоохранителей. Если каждый на своем месте будет действовать эффективно, и результаты будут.