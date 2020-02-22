Коронавирус: главные новости к 22 февраля

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22 февраля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Число заболевших коронавирусом достигло 77 816 человек. Погибли – 2 360, выздоровели – 21 007 инфицированных. За последние сутки отличилась по теме Украина. И их душа, которую Путин, оказывается, хочет забрать. Самое актуальное к этому часу в материале «АН».

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает снижение темпов эпидемии COVID-2019 в Ухани, но указывает на новые вспышки за его пределами. Способов передачи инфекции в разных странах оказалось очень много, фаз и реакций организма на заболевания – тоже. Из-за этого отмечаются серьезные риски.



• Местные жители устроили протесты, узнав о прибытии самолетов с эвакуированными гражданами из Китая в три области Украины. Они пригрозили властям расправой, а те решили разместить людей на карантин без огласки под Полтавой. В этом случае тайное быстро стало явным, поэтому, узнав о прибытии эвакуированных из Уханя (не зараженных, стоит заметить), украинцы устроили погром. Они перекрыли дорогу автобусам, кидали в них камни, жгли покрышки. Прибывшие сограждане, поражаясь происходящему, прятались под сидениями автобусов и укрывали детей. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что выезжает в Новые Санжары для успокоения ситуации. Туда же направилась министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Она, кстати, обещала провести все 14 дней карантина с эвакуированными, но на деле даже не встретилась с людьми, а побыла в медцентре некоторое время и спешно его покинула, обещая вернуться.

•В Винниках, кстати, после того как сотрудникам госпиталя сообщили, что гости из Уханя к ним не приедут, всей больницей спели гимн страны на радостях. Интересно, это и есть цивилизованный украинский мир? Никому не страшно? Дикие толпы, протестующие против лечения собственных соотечественников, – это называется «единством украинской нации»?

• В Южной Корее общее число зараженных выросло до 350 человек. Распространение заболевания началось с членов апокалиптической секты, последователи которой верят в то, что их предводитель – воплощение Второго пришествия Христа на Землю.

• Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин куда опаснее коронавируса. Владимир Владимирович, по его словам, хочет забрать не только украинскую землю, но и душу. Также Петр Алексеевич напоминает, чтобы его соотечественники с этой проклятой инфекцией не смели забывать про «атаки» злого-презлого Путина – «очень опасного врага Украины».

• Московское метро усиливает меры безопасности. Сотрудники мониторят и помогают тем, кто входит в метро с признаки недомогания и при необходимости оказывают медпомощь. Также в поездах в два раза чаще меняют воздушные фильтры и обеспечивают работников специальными средствами для дезинфекции. Пассажиров с явными признаками вирусного заболевания могут попросить предъявить документы. Администрация просит пассажиров отнестись с пониманием. Мы присоединяемся: меры предосторожности повысят безопасность поездок в метро для миллиона пассажиров.





• Китай и США ведут информационную войну из-за коронавируса. Несколько дней назад Америка приравняла китайские информагентства к правительственным ведомствам. Это значит, что сотрудники СМИ теперь должны регистрироваться и проходить ряд процедур. Китай в ответ аннулировал аккредитацию американских информационным компаниям, работающим в КНР. Офис американского издания «Wall Street Journal» в Пекине был закрыт за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Китай, к слову, переживает информационную атаку. Зарубежные СМИ всем скопом обрушились на него с обвинениями в сокрытии информации. КНР ведет активную борьбу с этим информационным террором.

• Китайские технологические компании «Alibaba» и «Tencent» разработали системы распознавания, отслеживающие самочувствие, температуру тела и перемещения граждан, чтобы в случае необходимости отправлять их на карантин. Внедрят систему оценки здоровья на этой неделе. При наличии таких факторов как кашель, повышенная температура, и масштабные перемещений за последние пару недель, система пометит человека в приложении определенным цветом. Те, кого индикатор отметит желтым – должны изолировать себя на 7 дней. Те, кого красным – будут обязаны придерживаться карантина две недели.

• Двух детей с подозрением на коронавирус принудительно госпитализировали в Екатеринбурге.

• Столичный таксист взял с китайца 6 тыс. рублей за поездку из-за «рисков», связанных с коронавирусом. В Шереметьево мужчину по имени Вонг водитель на «Volkswagen Polo» уговорил поехать именно с ним, потому что все в стране боятся заразиться, и никто его не повезет. Китаец согласился.

Управляющий его отеля, узнав о ситуации, позвонил в полицию. Оказалось, такая же поездка на таком же автомобиле с порядочным водителем обошлась бы в 1046 рублей.

•Еще одного китайца в день всех влюблённых обокрали на 10,8 млн рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок. Их он, конечно, как и своих денег, не увидел.

Не нае… обманешь, не проживешь? У нас на подкорке что ли это уже записано? Или как это вообще называется?

• В Китае назвали сроки избавления от COVID-2019. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй считает, что что Пекин может полностью победить вирус в течении марта: «В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, в центре эпидемии – в течение следующего месяца».

Напоминаем: уровень смертности от коронавируса относительно невысокий, по Китаю – 0,55%. Эту ситуацию возможно контролировать. Соблюдайте меры предосторожности и не поддавайтесь панике.