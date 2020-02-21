Китайцев с подозрением на коронавирус будут отправлять в карантин с помощью мобильных приложений

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21 февраля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Жители Китая, Ma Xiping / globallookpress.com

Китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent разработали системы распознавания, отслеживающие самочувствие, температуру тела и перемещения граждан, для того, чтобы отправлять их на карантин с целью ограничения распространения коронавируса COVID-2019. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В процитированном посте говорится, что приложение, отслеживающее передвижения миллионов китайцев в Хубэе и ряде других регионов страны, будет запущено уже на этой неделе. Аналогичная система оценки здоровья граждан будет внедрена и в Шэньчжэне с помощью чрезвычайно популярного в Китае WeChat. Пока пользователям предлагается самим делиться местоположением и ежедневно сообщать системе о своем здоровье.

При наличии таких факторов как кашель, повышенная температура, и масштабных перемещений за последние пару недель система помечает человека в приложении определенным цветом. В отличии от владельцев зеленых индикаторов, которые могут свободно передвигаться по городу, показывая предоставленный приложением QR-код на контрольно-пропускных пунктах, те, кого приложение отметило желтым цветом, должны самостоятельно изолировать себя на 7 дней. Те же, кто попал под подозрение в заражении коронавирусом, отмечаются системой красным и обязаны придерживаться карантина в течение двух недель.