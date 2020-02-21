Китай и США ведут полноценную информационную войну из-за коронавируса

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21 февраля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Лаосе состоялась конференция, посвящённая вопросам борьбы с коронавирусом. Представители государств Юго-Восточной Азии отметили большую роль Китая в недопущении его распространения. В то же время министр иностранных дел Китая назвал излишними действиями государств по ограничению въезда китайцев в зарубежные страны. Всё это порождает панику.



Значительно ухудшает атмосферу американское правительство. Несколько дней назад США приравняли китайские информационные агентства, работающие в США, к ведомствам правительства. Это означает, что сотрудники СМИ должны зарегистрироваться и пройти ряд процедур. Китай принял ответные меры и аннулировал аккредитацию американским информационным компаниям, работающим в КНР. Офис американского издания Wall Street Journal в Пекине был закрыт за распространение недостоверной информации о коронавирусе.



В последние дни можно заметить, как Китай переживает информационную атаку. Зарубежные СМИ обрушиваются на него с обвинениями о скрытии информации относительно распространения вируса. Китай вынужден вести контрнаступление в этой информационной войне.



Правительство КНР выделило более 1,4 миллиона долларов для борьбы с вирусом. В настоящее время активная фаза его распространения остановлена. Власти ввели жёсткие меры по контролю за состоянием здоровья населения. За скрытие болезни введена уголовная ответственность.



