В Китае назвали сроки ликвидации коронавируса

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21 февраля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

В Китае назвали возможные сроки полного избавления от нового типа коронавируса. О них рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе встречи с вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым.

По его словам, Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта: "В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, в центре эпидемии - в течение следующего месяца", - сообщил посол.

Ханьхуэй уточнил, что на сегодняшний день 18 тыс. человек в Китае уже выписали из госпиталей, а во многих регионах за последние 10 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения. Количество инфицированных, по словам посла, уменьшается и в городе Ухань.

Дипломат также отметил, что уровень смертности от нового типа коронавируса на текущий момент относительно не высокий. "По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию", - добавил он.

Ранее в пятницу, 21 февраля, как уже сообщали "Аргументы недели", заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от пневмонии, которую вызывает новый тип "китайского" коронавируса .