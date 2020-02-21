Все новости >>

//В мире 13+

В Китае назвали сроки ликвидации коронавируса

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае назвали сроки ликвидации коронавируса
фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

В Китае назвали возможные сроки полного избавления от нового типа коронавируса. О них рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе встречи с вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым.

По его словам, Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта: "В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, в центре эпидемии - в течение следующего месяца", - сообщил посол.

Ханьхуэй уточнил, что на сегодняшний день 18 тыс. человек в Китае уже выписали из госпиталей, а во многих регионах за последние 10 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения. Количество инфицированных, по словам посла, уменьшается и в городе Ухань.

Дипломат также отметил, что уровень смертности от нового типа коронавируса на текущий момент относительно не высокий. "По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию", - добавил он.

Ранее в пятницу, 21 февраля, как уже сообщали "Аргументы недели", заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от пневмонии, которую вызывает новый тип "китайского" коронавируса .

АС

//картина дня

В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…