В Китае сообщили, когда начнутся испытания вакцины от нового типа коронавируса

В пятницу, 21 февраля, заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.

Сюй Наньпин подчеркнул, что это случится не ранее конца апреля и подчеркнул, что разработка вакцины в КНР ведется синхронно с другими странами.