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В Китае сообщили, когда начнутся испытания вакцины от нового типа коронавируса

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае сообщили, когда начнутся испытания вакцины от нового типа коронавируса
лаборатория, pixabay.com
В пятницу, 21 февраля, заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.
 
Сюй Наньпин подчеркнул, что это случится не ранее конца апреля и подчеркнул, что разработка вакцины в КНР ведется синхронно с другими странами.
 
Напомним, в минувший четверг, 20 февраля, сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что уже через три недели ожидают получения результатов по двум тестированиям лекарственных препаратов от коронавируса.
ЕТ

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