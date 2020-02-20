Врач заявил, что вторая волна коронавируса россиянам не грозит

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20 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Врач-инфекционист Георгий Сапронов заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года, уже приняты достаточные превентивные меры.

«Про инфекционную заболеваемость и её волны, или как мы говорим, циклы, судить довольно сложно. Но принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет», - рассказал он.