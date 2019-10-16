«Там женщина, похожая на меня, но это не я». Учительница, которую обвинили в издевательствах над детьми, пошла в полицию

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16 октября 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсеть

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что не давала разрешение на свою скрытую съёмку.

Камеру установили в кабинете после жалобы одного из педагогов и родителей пострадавших детей коррекционной школы №2124, они утверждали, что Тураносова издевалась над своими учениками. У всех ее подопечных – нарушения в развитии. Судя по записям с камер наблюдения и синякам на телах детей, женщина била их и толкала, когда они, по её мнению, плохо учились, пишет telegram-канал "Baza".

Но не смотря на запись, сделанную в кабинете, вместе с обвинениями в незаконной съёмке, Тураносова утверждает, что на видео – не она. «Возможно, там женщина, похожая на меня, но это не я», - не моргнув глазом сообщила педагог, на которого уже завели уголовное дело. Женщина себя виновной не считает и обвиняет во всём коллег, которые, якобы, пытаются её подставить.