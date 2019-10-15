За подготовку диверсий в Крыму -14 лет тюрьмы

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15 октября 2019, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Дудка (слева), Алексей Бессарабов, twitter.com

Верховный суд России признал законным приговор украинцам Владимиру ДУДКЕ и Алексею БЕССАРАБОВУ, которые получили по 14 лет тюрьмы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты ДУДКИ и БЕССАРАБОВА - без удовлетворения», - цитирует судью ТАСС.

Отмечается, приговор вступил в законную силу.

Напомним, что 9 ноября 2016 года ФСБ России задержала в Севастополе троих мужчин. Как выяснили следователи, они оказались членами диверсионно-террористической группы, которая собирала информацию об объектах Минобороны РФ в Крыму и планировала теракты, передает «Российская газета».

В схронах следователи обнаружили взрывные устройства, оружие, боеприпасы, а также средства спецсвязи и карты-схемы мест предполагаемых диверсий. В их числе оказались военные базы, электростанции, объекты водоснабжения, а также газораспределительных пунктов. Во время допроса один из задержанных признался, что группа работала по указаниям главного управления разведки министерства обороны Украины.

БЕССАРАБОВА и ДУДКУ обвиняли в приготовлении к совершению диверсии в составе организованной группы и хранении боеприпасов, взрывных устройств. Дело рассматривалось судом в закрытом режиме. Отметим, что свою вину диверсанты не признали, а их адвокаты просили полностью оправдать подсудимых

В результате в апреле текущего суд назначил обоим мужчинам наказание - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора ДУДКА сказал, что другого они и не ждали, но то, что они ему вменяют, он не делал. А его адвокат сообщил, что в скором времени будет подана апелляция.

Отметим также, что также, что приговор еще одному участнику диверсионной группы - Дмитрию ШТЫБЛИКОВУ - был вынесен в ноябре 2017 года. Его приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Также мужчина должен был выплатить штраф - 200 тысяч рублей. Отметим, что ШТЫБЛИКОВ, в отличие от БЕССАРАБОВА и ДУДКИ, полностью признал свою вину.