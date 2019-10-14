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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Философ о важности старения человека

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Философ о важности старения человека

Известный философ из МГУ Елена Брызгалина в интервью журналу «Огонёк» рассказала о том, как человек должен относиться к старости и какое значение в нашей жизни она представляет.

В частности Елена отмечает, что тема старости сегодня весьма актуальна. Люди посредством современных технологий и знаний пытаются продлить молодость, изменяя смысл старения.

Однако оно имеет важный жизненный смысл - это понимание природы человека, - отмечает Брызгалина. Люди при помощи современных медицинских знаний пытаются отказаться от существующей реальности. Через СМИ пропагандируется страх старения, и призыв к продлению молодости любой ценой. По сути человек должен полностью отказаться от телесного старения.

С философской точки зрения старость подразумевает под собой наличие социальных ролей, которые неизбежны. С другой стороны, в старом возрасте человек обладает багажом знаний, который можно передавать своим потомкам. Также в старости человек уже не гонится ни за чем.

Сейчас люди потеряли грань между естественными терапевтическими возможностями по «предотвращению» старости и попыткой взломать границы возраста.

Биологию «трогать» нельзя, так как её законы непоколебимы. Также нельзя своё здоровье восстанавливать при помощи другого человека, по примеру миллиардера Рокфеллера, - заключила философ.

ПВ

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