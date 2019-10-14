Спасти патриота от загнивающего запада. Россияне активно подписывают петицию, чтобы запретить ведущему Соловьеву въезд в Италию

//Общество 13+

14 октября 2019, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных ценностей и участника НАТО.

Если петиция наберет 100 тысяч подписей, ее будут рассматривать в итальянском парламенте и, возможно, лишат Соловьева вида на жительство в Италии и шенгенской визы. Ну а что? Зачем патриоту виллы на загнивающем западе? Такие верные сыны нужны в своем отечестве.

На эту минуту петицию подписали около 35 тысяч заботливых россиян.