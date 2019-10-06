Блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной в Петербурге. А хотел сделать селфи

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6 октября 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу. 42-летний мужчина хотел сделать селфи на высоте в субботу, 5 октября. Он сорвался с высоты, когда взбирался на трубу на заброшенной котельной по адресу Волхонское шоссе, 116.

Пострадавшего мужчину с переломами ног и разбитой головой обнаружили лежащим на земле жители Питера.

Они и вызвали "скорую". Медики отвезли блогера в 26-ю горбольницу, - сообщает "Фонтанка.ру".

У гостя северной столицы диагностирована переломы бедренных костей, колотая травма правого бедра, сотрясение мозга. Он находится в реанимации.