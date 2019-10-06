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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной в Петербурге. А хотел сделать селфи

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной в Петербурге. А хотел сделать селфи
фото: pixabay.com

В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу.  42-летний мужчина хотел сделать селфи на высоте в субботу, 5 октября. Он сорвался с высоты, когда взбирался на трубу на заброшенной котельной по адресу Волхонское шоссе, 116.

Пострадавшего мужчину с переломами ног и разбитой головой обнаружили лежащим на земле жители Питера.
Они и вызвали "скорую". Медики отвезли блогера в 26-ю горбольницу, - сообщает "Фонтанка.ру".

У гостя северной столицы диагностирована переломы бедренных костей, колотая травма правого бедра, сотрясение мозга. Он находится в реанимации.

ИЧ

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