В ОАК сообщили, что МС-21 после испытательного полета приземлился в Жуковском штатно

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3 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

UAC, globallookpress.com

В Объединенной авиационной корпорации заявили, что в четверг, З октября, самолет МС-21 после испытательного полета штатно приземлился в Жуковском. По данным ОАК,новейший российский самолет МС-21 в настоящее время проходит программу летных сертификационных испытаний в Жуковском. В программе принимают участие три самолета.

Идет отработка новых систем лайнера на различных режимах. В ходе очередного испытательного полета проводилась отработка ряда новых систем самолета МС-21. Полет продолжался больше часа, после чего самолет приземлился в штатном режим.

Сегодня в ходе завершающей стадии испытательного полета, предположительно, некорректно сработала индикация выхода шасси, - сообщается на сайте rg.ru.

Технические специалисты после инцидента проведут анализ испытательного полета, экспертами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки.

СМИ ранее сообщили об экстренной посадке МС-21.