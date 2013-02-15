Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

По Челябинску ползут панические слухи, что местная элита в спешке бежит вон

15 февраля 2013, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Внештатный корреспондент «АН-онлайн» в Челябинске, взбудораженном грозным явлением космического масштаба, передает с места событий.

Подтверждаются факты многчисленных ранений школьников – осколки повылетавших окон только по официальным данным отправили в больницы от 80 до 84 детей.

Горел лакокрасочный завод – это было нереально страшно… Во многих зданиях окна повыносило вместе с рамами, как в общежитии ЮУрГУ (см. фото).

По Челябинску ползут панические слухи, что местная элита в спешке бежит вон

 

Мэр города объявил о том, что всем пострадавшим стекла будут вставляться бесплатно, однако ЖРЭУ  спешат его опровергнуть – пишут, действуйте, мол, сами…

По Челябинску ползут панические слухи, что местная элита в спешке бежит вон

Многие стремятся покинуть город – отсюда вот эта давка в неурочный час на автовокзале. Множатся панические слухи – в два часа ночи ожидается еще одно падение метеорита, местная элита поспешила эвакуироваться первой…Но при этом все надеются, что это  вранье…

По Челябинску ползут панические слухи, что местная элита в спешке бежит вон

 

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан