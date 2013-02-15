По Челябинску ползут панические слухи, что местная элита в спешке бежит вон

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15 февраля 2013, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Внештатный корреспондент «АН-онлайн» в Челябинске, взбудораженном грозным явлением космического масштаба, передает с места событий.

Подтверждаются факты многчисленных ранений школьников – осколки повылетавших окон только по официальным данным отправили в больницы от 80 до 84 детей.

Горел лакокрасочный завод – это было нереально страшно… Во многих зданиях окна повыносило вместе с рамами, как в общежитии ЮУрГУ (см. фото).









Мэр города объявил о том, что всем пострадавшим стекла будут вставляться бесплатно, однако ЖРЭУ спешат его опровергнуть – пишут, действуйте, мол, сами…









Многие стремятся покинуть город – отсюда вот эта давка в неурочный час на автовокзале. Множатся панические слухи – в два часа ночи ожидается еще одно падение метеорита, местная элита поспешила эвакуироваться первой…Но при этом все надеются, что это вранье…







