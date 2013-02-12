Начинается московский эксперимент: бесплатные дежурные врачи

Правительство Москвы запускает в городе пилотный проект "Доктор рядом", в рамках которого на первых этажах жилых и нежилых зданий будут созданы медицинские офисы с врачами общей практики.

Оплачиваться их услуги будут из средств обязательного медстрахования, то есть для жителей - бесплатно. Врач также сможет представлять и дополнительные платные услуги, за исключением косметологии, стоматологии и классической хирургии. Ставка арендной платы после ремонта и оснащения кабинета составит один рубль за квадратный метр в год, однако при нарушении правил договор будет расторгнут, а медик подвергнут штрафу. Срок договора будет составлять 20 лет.

Основной целью проекта является снижение высокой нагрузки на участкового врача в действующих поликлиниках. Располагаться такие офисы будут в помещениях, принадлежащих городу. На данный момент определено 8 помещений для запуска проекта. В случае успеха их количество может вырасти в разы.



