На чемпионате мира по фигурному катанию Плющенко не будет

Российский фигурист Евгений Плющенко не сможет принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2013 года, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.



Среди кандидатов на место в сборной - Максим Ковтун, Сергей Воронов, Костя Меньшов, Артур Гачинский. Окончательное решение будет принято после финала Кубка России, который пройдет в Твери 16-19 февраля, сообщает vz.ru. Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в канадском Лондоне 13-17 марта.



