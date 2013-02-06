Один из членов «Другой России» ударил Сергея Удальцова у входа в Сахаровский центр, где проходит панихида по Александру Долматову. Он прокомментировал это в своем Твиттере.

«Выходка лимоновцев, устроивших драку во время панихиды по Долматову, находится за гранью добра и зла. Никаких заявлений на нападавших на меня писать не собираюсь. Решим этот вопрос отдельно. К сожалению, сегодня лимоновцы докатились до банальных провокаций в интересах властей. Считать их союзниками после этого невозможно», —написал Удальцов.



Инцидент произошел в тот момент, когда Удальцов давал интервью одному из телеканалов, другороссы при этом кричали ему «Хватит пиариться!»

Ранее «АН» сообщали: Полиция арестовала нацбола, который затеял драку с Удальцовым.





