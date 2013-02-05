Фигуранту дела «Оборонсервиса» Закутайло, мужу Сметановой, арест продлили

Хамовнический суд Москвы во вторник продлил еще на два месяца срок содержания под стражей одному из фигурантов громкого дела «Оборонсервиса» Максиму Закутайло – мужу Екатерины Сметановой. Закутауло останется под арестом до 10 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР).

Настаивая на продлении избранной обвиняемому меры пресечения, следователь отметил, что, находясь на свободе, Закутайло может скрыться, уничтожить доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.

По словам следователя, срок расследования по делу продлен до 8 июня 2013 года. Он пояснил, что расследование дела представляет особую сложность, поскольку насчитывает много эпизодов. Сотрудникам ГВСУ СКР необходимо допросить широкий круг лиц, назначить целый ряд экспертиз и осмотреть документы — более 400 томов.

Максим Закутайло и его защитник возражали против продления ареста.

Напомним, в понедельник ГВСУ СКР изменило е меру пресечения на подписку о невыезде и предоставило госзащиту Екатерине Сметановой (супруге Закутайло).