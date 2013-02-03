Актер и блоггер Стас Садальский прокомментировал в своем блоге в ЖЖ обращение патриарха Кирилла к священникам, с просьбой пользоваться Интернетом, которое патриарх Кирилл озвучил на Архиерейском Соборе в Москве.

"Это очень старая традиция, церковь сначала что-то проклинает, потом активно начинает этим пользоваться", - считает Садальский. "Теперь Главпоп призвал священников активнее пользоваться интернетом. Попов ждёт адский Butt Hurt , стоит им вылезти в публичное пространство и на форумы. Как бы массовых выкрестов не случилось", - заканчивает блоггер.