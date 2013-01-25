Россияне Волосожар и Траньков стали победителями ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков в четверг выиграли чемпионат Европы в парном катании в Загребе. Набрав 139,22 балла за исполнение произвольной программы накануне вечером Волосожар и Траньков стали чемпионами Европы второй год подряд.

Наши фигуристы лидировали уже после короткой программы. По итогам двух выступлений на европейском первенстве в Загребе россияне набрали в сумме 212,45 балла. Серебро завоевали представители Германии Алена Савченко и Робин Шолковы, набравшие за короткую и произвольную программы 205,24 балла. Бронзовые медали получили итальянцы Стефания Бертон и Ондрей Хотарек. Их результат - 187,45 балла.

Еще две российские пары Юко Кавагути и Александр Смирнов и Ксения Столбова и Федор Климов заняли пятое и шестое места соответственно.

Напомним, Евгений Плющенко из-за травмы спины снялся с соревнований.

На ЧЕ-2012 российские пары заняли все три ступени пьедестала. Второе место тогда завоевали Вера Базарова и Юрий Ларионов, а Столбова и Климов были третьими.