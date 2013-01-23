Миронов: то, что творит новый министр образования - вредительство

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил в Госдуме против нового списка литературы, обязательного для изучения старшеклассниками в школе. И требует отставки Дмитрия Ливанова.

«Теперь у нас есть возможность посмотреть, что же нам рекомендует Российская академия образования. В примерной программе, в этой методичке мы не увидим таких писателей как Куприн, Лесков, Алексей Толстой, шолоховский «Тихий Дон» будут изучать по отдельным главам, школьники никогда не прочитают «Медного всадника» Пушкина, гоголевских «Петербургских повестей», никогда не узнают чеховской «Дамы с собачкой», «Человека в футляре.

По их (авторов методички — «Газета.Ru») понятиям, нашей молодежи абсолютно не нужны ни Довлатов, ни Конецкий, ни Астафьев, ни Высоцкий, ни Ахмадулина, ни Окуджава — ничего этого нет», — цитирует Миронова ria.ru.

Зато в обязательный список включены рассказы Асара Эппеле, в одном из которых дети наблюдают за случкой кроликов.

«То, что творит новый министр образования, мне представляется настоящим вредительством», — подчеркнул «эсер» и потребовал немедленной отставки Дмитрия Ливанова.



Однако в Российской академии образования (РАО) открестились от методички, на которую ссылается Миронов.

«Таких методичек мы не пишем. Это ошибка», — заявил директор Института содержания и методов обучения РАО Михаил Рыжаков.



