Анатолия Карпова заподозрили в табачном лоббизме

Девять парламентариев обратились в Минюст с просьбой проверить деятельность гроссмейстера. Под подозрение попала «Международная ассоциация фондов мира», председателем которой является Карпов.



Депутаты Госдумы заподозрили ассоциацию в нарушении закона об НКО. Парламентарии не исключают, что она финансируется из-за рубежа. Что же касается председателя ассоциации Анатолия Карпова, то он, как следует из письма, которое депутаты написали в Минюст, может лоббировать интересы табачных компаний. Об этом пишет газета «Известия». Поводом для обращения в министерство юстиции стали поправки, которые Карпов внес в антитабачный законопроект. Некоторые из них вызвали возмущение коллег гроссмейстера. В письме, направленном в Минюст, сообщается, что «Международная ассоциация фондов мира» является учредителем фонда «Мир и гармония». А его партнером выступает японская компания «Japan Tobacco» - один из крупнейших в мире производителей табачных изделий. Сам Карпов обвинения в свой адрес считает надуманными.



Антитабачный законопроект, который находится на рассмотрении в Госдуме, предполагает полный запрет на курение в большинстве общественных мест. Кроме того, он оставляет право на торговлю табачными изделиями лишь за крупными магазинами.



