В России возродят спецотряды МЧС для реагирования на крупномасштабные ЧС

В четверг в Ростове-на-Дону замминистра МЧС Павел Плат сообщил, что в 2013 году в РФ будут возрождены десять региональных специализированных отрядов МЧС для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации.

На совещании, посвященном итогам работы Южного регионального центра МЧС по защите населения и территорий от ЧС, замминистра сказал: "Все, что произошло в Крымском районе, вынудило нас пересмотреть состав сил и средств, которые у нас имеются на территориях. Мы решили вернуться к истории, которая была в Советском Союзе после известных событий в Ленинакане, и в течение 2013 года приняли решение возродить десять региональных специализированных отрядов по тушению крупных пожаров".

По его словам, спецотрядам планируется придать новый облик и оснастить их современным оборудованием, а первый такой отряд будет создан в Ростовской области. В состав таких спецотрядов войдут мотоциклетные бригады с ранцевыми огнетушителями, навесным и другим оборудованием.

Павел Платт подчеркнул, что региональным центрам необходимо проработать вопрос обеспечения действий этих группировок во время их реагирования на ЧС, передают интернет-СМИ.