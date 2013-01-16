Решение о статусе Сердюкова будет принято после проверки

В среду стало известно, что решение о дальнейшем процессуальном статусе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова будет принято после проверки обстоятельств незаконного строительства дороги к коммерческому объекту в Астраханской области.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что "речь идет о незаконном строительстве дороги длиною около 8 км к одному из коммерческих объектов, принадлежавших мужу сестры экс-министра", в результате чего, по данным правоохранительных органов, государству был нанесен ущерб на сумму 18 млн рублей.

"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о дальнейшем процессуальном статусе Сердюкова, который в данное время проходит по делу о коррупции в Минобороны свидетелем", - рассказал источник и добавил, что "неприкасаемых в этом деле нет, если вина экс-министра будет установлена, он будет привлечен к ответственности", передают интернет-СМИ.