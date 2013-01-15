В Москве пройдет шествие антифашистов. Мэрия согласовала маршрут

Маршрут шествия антифашистов согласован с мэрией Москвы. 19 января в центре города состоится шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты в 2009 году.

Организаторы шествия, которое начнется от Тверской улицы, пройдет по Тверскому бульвару до Никитских ворот, намерены провести акцию под лозунгами "За свободу против фашизма" и "Москва - антифашистский город".

Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров сообщил, что шествие согласовано с его организаторами, "мы все согласовали. Остаются некоторые вопросы, но мы их решим в рабочем порядке".

Он также отметил, что все вопросы решались исходя из того, что в городе в это время будут проводиться религиозные мероприятия, связанные с православным праздником Крещения. Поэтому "я думаю, что организаторы мероприятия все правильно поняли", - сказал он и добавил, что "у них будет возможность сходить и к месту гибели (Маркелова и Бабуровой) и возложить цветы. Это не проблема".

Напомним, адвокат Станислав Маркелов и корреспондент "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская". За это преступление был осужден Никита Тихонов, его приговорили к пожизненному заключению, а его сообщницу Евгению Хасис - к 18 годам тюрьмы.