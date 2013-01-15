Агент "зенитовца" Игоря Денисова Павел Андреев опроверг слухи о его переходе в какие-либо другие клубы. По словам Андреева, капитан сборной России, полузащитник "Зенита" Игорь Денисов продолжит выступать за питерский клуб.

Агент Денисова отказался комментировать переговоры с "Зенитом" о новом контракте Игоря, сообщает "Советский спорт".

В конце прошлого года существовала реальная возможность перехода Денисова в московский "Спартак", но руководство "Зенита" решило оставить хавбека себе.

В начале января главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин на вопрос о том, что "Спартак" готов заплатить "Зениту" € 20 млн. за Денисова, ответил: "Вы что, с ума сошли?"

Напомним, в составе "Зенита" на днях Денисов отправился на тренировочный сбор в ОАЭ.