На западе Москвы ко дню города появятся пешеходные зоны

В префектуре Западного округа сообщили, что на улицах Кунцевская, Кременчугская и в Крылатском появятся пешеходные зоны. Обустройство пешеходных зон намечено провести за бюджетные деньги и завершить к Дню города.

Пешеходную зону на Кунцевской планируется обустроить в сквере, который тянется по всей длине улицы на протяжении 752 метров. Сквер будет облагорожен, в нем появятся уютные игровые зоны для детей и пункты общественного питания. В настоящее времяидет разработка проектно-сметной документации.



Зона для пешеходов на улице Кременчугской тоже будет обустраиваться в сквере. Третья пешеходная зона возьмет свое начало от разворотной площадки на Осеннем бульваре в Крылатском и будет заканчиваться у православного храма священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, пишет «КП».