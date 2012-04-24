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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

У Вечного огня в Александровском саду поменяют запальники горелки

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за профилактических работ Вечный огонь в Александровском саду будет временно перенесен на другое место. 5 мая у Могилы Неизвестного Солдата состоится замена запальников горелки Вечного огня.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгаз" замена будет произведена перед празднованием Дня Победы 9 мая. В этом году Вечному огню исполняется 45 лет. Вся работа по замене запальников займет около 40-50 минут. Для того, чтобы символ победы в Великой Отечественной войне полностью оправдывал свое название, во время профилактических работ пламя всегда переносится на временную горелку. 

ЕЛ

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